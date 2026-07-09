VIDEO Thuram, Rabiot e Mbappé si allenano così: il riscaldamento della Francia è uno spettacolo

Dopo la retrocessione dalla Serie A, la Cremonese lavora nel calciomercato per affidare a Marco Giampaolo una squadra che possa ritornare nella massima serie nell'immediato.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club lombardo avrebbe chiuso per due arrivi: Fabio Gerli dal Modena e Felipe Jack dal Como.

Il primo ha contribuito alla qualificazione ai playoff del Modena giocando da titolare. Il secondo, invece, ha indossato la maglia del Catanzaro in prestito nella seconda parte di stagione andando ad un passo dalla promozione in Serie A, sua la rete che aveva riaperto i discorsi nella sfida di ritorno contro il Monza all'U Power Stadium.