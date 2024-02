Como-Brescia, probabili formazioni: Strefezza titolare, Maran con Borrelli dal 1′

Il Como ospita il Brescia nell'anticipo della ventiquattresima giornata di Serie B. Le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.

Quasi tutto pronto per Como-Brescia. Il match - valido per l'anticipo della ventiquattresima giornata di Serie B - è in programma alle ore 20.30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Il Como ha voglia di dare continuità alla vittoria ottenuta in trasferta sul campo della Ternana. La formazione di Roberts e Fabregas è in piena corsa per la promozione diretta in Serie A e con tre ipotetici tre punti balzerebbe almeno per una notte al secondo posto in classifica. Sono due, infatti, le lunghezze di distacco dalla Cremonese di Stroppa seconda. Il modulo scelto dovrebbe essere il 4-2-3-1 con i nuovi acquisti Goldaniga e Strefezza dal 1' minuto.

Nell'ultimo turno di campionato il Brescia ha battuto in casa due a zero il Cittadella di Gorini. La formazione di Maran è all'ottavo posto in graduatoria e vuole provare a consolidare il proprio piazzamento in zona playoff. L'ex tecnico del Cagliari farà affidamento su un 4-3-1-2 con Bjarnason alle spalle di Borrelli e Bianchi.

LE PROBABILI FORMAZIONI — COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou; Bellemo, Baselli; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni. Allenatore: Roberts.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Dickmann; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Bjarnason; Borrelli, Bianchi. Allenatore: Maran.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio e in streaming sarà trasmessa anche da DAZN.