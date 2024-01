Como, ufficiale l’arrivo di Goldaniga: “La società ha un progetto importante”

"Dal Palermo al Genoa, il suo bagaglio d'esperienza sarà fondamentale", ha dichiarato il tecnico del Como.

Mediagol ⚽️

La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità: Edoardo Goldaniga è un nuovo giocatore del Como. Il difensore classe 1993 ha lasciato Cagliari ed il Cagliari dopo due anni, approdando alla corte di Osian Roberts e Cesc Fabregas a titolo definitivo. L'ex Palermo ha firmato un contratto che lo legherà al club lariano per i prossimi due anni e mezzo, con opzione di prolungamento per altri 12 mesi. Di seguito, il comunicato diramato dal Como sul proprio sito di riferimento.

"Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio di Edoardo Goldaniga, proveniente dal Cagliari Calcio, con un contratto di due anni e mezzo con opzione di prolungamento per altri 12 mesi. Nato a Milano, difensore, ha giocato oltre 150 partite in Serie A nella sua carriera, iniziata con l’esordio a 21 anni nel Palermo, dove è arrivato dopo l’esperienza nel Pizzighettone. In questa stagione ha collezionato 13 presenze nella massima serie italiana", la nota in questione.

In merito al nuovo acquisto, il tecnico ad interim Osian Roberts ha spiegato che: "Edoardo ha giocato in diverse squadre italiane, dal Pisa al Frosinone, dal Palermo al Genoa e dalla Serie C alla Serie A. Questo bagaglio d’esperienza sarà fondamentale per il resto della stagione e oltre, aggiungendo un solidità nelle nostre opzioni difensive". "Sono molto felice di essere qui a Como - ha dichiarato lo stesso Goldaniga -, la società ha un progetto importante e io voglio farne parte dando il mio contributo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.