Catanzaro, Vandeputte: “Cercano di imitare il nostro calcio. Obiettivo? La Serie A”

SU VIVARINI - "Mi sono sempre impegnato al massimo in tutti i ruoli del centrocampo, ma il mister Vivarini mi ha chiesto un gioco molto più offensivo, permettendomi di arrivare davanti alla porta, potendo fare anche l’ultimo passaggio. Grazie a lui i miei numeri sono cresciuti e insieme a lui c’è anche uno staff molto preparato che sa sempre cosa fare aiutando tutti noi".

IL SUO PRIME A CATANZARO - " Vivo sempre un buon momento, cerco di migliorare personalmente e con la squadra e le cose stanno riuscendo bene anche in una categoria superiore".

AMBIZIONI -"Il mio obiettivo sarebbe giocare in serie A. Lavorando duro potrei farcela. Arrivare nella mia nazionale poi è un sogno, non è facile perché ci sono tanti giocatori giovani e molto forti, ma mai dire mai, può succedere tutto, potrebbe essere più facile se arrivassi in A".