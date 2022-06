Calciomercato Bari, primi regali per Mignani: Mallamo verso il ritorno, Cheddira…

Pronto il riscatto per Cheddira, vicino il ritorno di Mallamo: il punto sul mercato del Bari

Mediagol ⚽️

Una volta centrata la promozione in Serie B, il Bari campione del girone C di Lega Pro, pensa già al mercato. L'obiettivo, dopo il salto di categoria tanto agognato, è quello di rinforzare l'organico guidato dal tecnico Michele Mignani: confermato anche per la prossima stagione.

Due le pedine subito a disposizione per il tecnico ligure, che potrà riabbracciare due protagonisti dell'ultimo campionato. Salvo inattesi colpi di scena, Walid Cheddira sarà il primo regalo del Bari a Mignani: l'attaccante del Parma è stato infatti riscattato per 380.000 euro a titolo definitivo, in virtù di un accordo trovato tra le parti, grazie ad un consistente sconto sulla cifra iniziale (oltre 700 mila euro).

Ai titoli di coda anche la trattativa che dovrebbe riportare Mallamo in biancorosso. Per il centrocampista si è giunti ad un punto d'incontro con l'Atalanta per la formula del trasferimento: il trequartista arriverà titolo definitivo. Previsto un incontro tra le due dirigenze la prossima settimana per chiudere l’affare.