Cagliari-Venezia, probabili formazioni: Ranieri con Lapadula, Vanoli punta su Johnsen

Quasi tutto pronto per Cagliari-Venezia . Il match - valido per il primo turno dei playoff di Serie B - è in programma alle ore 20:30 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Essendo gara unica, i sardi hanno il vantaggio di avere due risultati su tre: infatti alla squadra di Ranieri basterebbe anche un pari per volare in semifinale contro il Parma, in virtù di un miglior piazzamento in classifica nei confronti del Venezia. Da precisare che in caso di parità al termine dei novanta minuti, verrebbero disputati due tempi supplementari al termine dei quali sarà il Cagliari ad accedere al secondo turno dei playoff qualora la parità dovesse persistere.