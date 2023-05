Cagliari-Venezia, Vanoli: “Bari favorito ai playoff. Parma? Persa lucidità ma ora…”

"Penso che questa sarà una partita, completamente diversa, da gestire con testa non solo nei novanta minuti ma da pensare anche nei 120'. Sarà la partita di chi subentrerà, che sarà una parte importante di questa partita. Dovremo essere lucidi sapendo che incontriamo una squadra che sta benissimo, una squadra che ha tutto compreso un grande allenatore. Penso che punti deboli il Cagliari ne abbia veramente pochi e dopo il Bari è tra le favorite per andare su. Noi ci dobbiamo provare, consapevoli della nostra forza, sapendo che a Cagliari per noi servirà uno sforzo in più, soprattutto di testa. Non dovremo farci trasportare dal risultato e dalle situazioni, restando lucidi in ogni momento. A Parma c’è stato un momento in cui abbiamo perso la lucidità, è stato bello andare a provare a vincerla, ma la voglia del risultato a tutti i costi alla fine ti ha fatto anche perdere. Questa è la bellezza della mia squadra, che vuole buttare il cuore oltre l’ostacolo, ma nelle partite secche bisognerà fare attenzione anche ai questi dettagli”.