La squadra guidata da Eugenio Corini svolgerà il prossimo ritiro estivo in Trentino Alto Adige a partire dal 9 luglio e fino al 4 agosto. Circa un mese in cui il tecnico di Bagnolo Mella potrà rendersi conto delle potenzialità della squadra che sarà messa a sua disposizione. Bisogna individuare un modulo tattico di riferimento per muoversi per tempo sul mercato alla caccia di quelle pedine che devono necessariamente rinforzare un organico apparso deficitario in più di un'occasione.