Foggia-Crotone, probabili formazioni: Delio Rossi vs Zauli. Il match tra ex Palermo

Delio Rossi e Lamberto Zauli. Per motivi diversi due figure fondamentali nella storia del Palermo targato Maurizio Zamparini. Il primo nei panni di mister, il secondo di calciatore. Oggi alla guida di due delle formazioni più competitive dell'intera Serie C, si sfidano per l'andata di un doppio confronto che regalerà di sicuro spettacolo. Sul rettangolo verde e sugli spalti. Entrambi i tecnici sono subentrati a stagione in corso ed hanno portato nelle loro squadre un'idea di calcio offensivo, di aggressione dell'avversario, quindi di pressing alto e dominio del gioco.

Foggia ha vissuto una stagione decisamente tribolata sul piano societario e tecnico: dall'esonero di Roberto Boscaglia alle dimissioni di Matteo Lauriola dal ruolo di direttore sportivo, passando per quelle di Fabio Gallo fino all'addio spontaneo di Michele Somma. Enormi ribaltamenti interni che sembravano aver messo in ginocchio il club del patron Canonico, abile nel trovare in Delio Rossi il profilo giusto per rivitalizzare lo stato d'animo di una piazza, sempre più delusa dalle vicende accadute attorno al club rossonero. E soprattutto di una squadra, abbandonata troppe volte a se stessa, nei momenti topici della stagione, e comunque capace di rimanere a galla nella tanto agognata zona playoff.

Dal suo arrivo il mister di Rimini - nella regular season - ha totalizzato dieci punti in sei gare. Caratterizzate da tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Risultati, accompagnati da prestazioni convincenti sul piano della proposta, che hanno permesso al Foggia di classificarsi quarto nel girone C di Serie C e di partire dal secondo turno (del rispettivo raggruppamento) dei playoff.

Nella competizione più attesa dell'anno per quanto concerne la Lega Pro, i 'satanelli' hanno già eliminato Potenza ed Audace Cerignola. Squadre per nulla abbordabili che hanno messo in grande difficoltà Petermann e compagni. Per prima ad essere fatta fuori, la squadra di Giuseppe Raffaele, uscita in seguito ad un pareggio di uno a uno. Risultato benevolo ai pugliesi, grazie al miglior piazzamento in campionato, rispetto alla compagine lucana. Conquista del seguente turno, raggiunto comunque in extremis ed inseguito ad una prestazione che ha lasciato parecchio desiderare. Di fatto, quelle lacune e quelle problematiche si sono rivelate fatali nel derby d'andata contro il Cerignola di Michele Pazienza, vincitore per 4-1, al seguito di una prova praticamente a senso unico.

Il grande ribaltamento è arrivato al ritorno, dentro la magia del Pino Zaccheria. Il Foggia fino al minuto 77' pareggiava 0-0 ed era virtualmente sotto di tre gol. Medesima cifra di reti arrivate da lì a poco. Schenetti al settantottesimo, Frigerio al 90+3 e Kontek al 90+6 hanno fatto realmente esplodere non solo lo stadio foggiano, ma tutta la piazza rossonera. La stessa che adesso si appresta a sfidare il Crotone.

Il Crotone ha avuto ben due allenatori in questa stagione da retrocessi. Dopo il cocente doppio cambio di categoria dalla Serie A alla Lega Pro in due anni, era stato selezionato Franco Lerda come guida tecnica di quest'anno. Scelta che si rivelerà deludente: 44 punti in 21 partite e distacco notevole dal Catanzaro capolista. Numeri che hanno portato la società calabrese a virare su Lamberto Zauli.

Il modulo tattico utilizzato da Zauli è il 4-2-3-1 imperniato su principi molto chiari: giocare con un sistema che prevede l’occupazione degli spazi in fase di non possesso e con frequenti movimenti sull’ultimo terzo di campo in transizioni attive, così da non dare punti di riferimento all’avversario. Recuperare la palla il più velocemente possibile è un mantra per il Crotone dell'ex Palermo, che va a stressare in modo particolare il possesso avversario sul nascere della costruzione. Una idea di calcio, per quanto visto anche alla Juventus Next Gen, paragonabile a quella di uno dei più grandi tecnici del panorama italiano ed europeo, Maurizio Sarri.

Con Lamberto Zauli alla guida i rossoblù hanno totalizzato 20 punti in undici partite: vincendo cinque gare, pareggiandone altre cinque e perdendo in sole due occasioni, blindando di fatto il secondo posto. Piazzamento che permette al Crotone di subentrare ai playoff al secondo turno nazionale della competizione, nella quale sfiderà il Foggia di Delio Rossi.

LE PROBABILI FORMAZIONI: — FOGGIA 3-5-2 20 Thiam; 21 Leo, 4 Kontek, 98 Rutjens; 27 Bjarkason, 26 Frigerio, 25 Petermann, 28 Di Noia, 32 Costa; 10 Peralta, 11 Beretta. IN PANCHINA 22 Dalmasso, 1 Raccichini, 3 Rizzo, 77 Odjer, 5 Vacca, 6 Di Pasquale, 7 Schenetti, 44 Iacopini, 91 Capogna. ALLENATORE Rossi.

CROTONE 4-2-3-1 22 Branduani; 26 Calapai, 5 Golemic, 3 Cuomo, 14 Mogos; 87 Awua, 13 Vitale; 32 Chiricò, 10 Petriccione, 19 Tribuzzi; 9 Gomez. IN PANCHINA 1 Dini, 40 Lucano, 36 Spaltro, 6 Bove, 18 Gligliotti, 15 Papini, 2 Giron, 23 Crialese, 21 Carraro, 77 Pannitteri, 7 D’Ursi, 24 Kargbo, 11 Cernigoi. ALLENATORE Zauli.

ARBITRO Mario Perri della sezione di Roma 1. ASSISTENTI Federico Pragliola della sezione di Terni e Giacomo Monaco della sezione di Termoli. QUARTO UOMO Mattia Caldera della sezione di Como.