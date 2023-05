Cagliari, Ranieri: “Playoff? Siamo pronti, non ci sono favorite. Il Venezia…”

"Il discorso ai tifosi prima dell’allenamento? Sono andato a dire di fare attenzione ai tiri in porta perché l'avremmo presa poco (ride, ndr). Però è stata una bellissima giornata, mi scuso con i tifosi che non sono potuti venire per l’orario. La prossima cercheremo di farla alle 18, sperando che ci sia un'altra volta". Così Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia, in programma sabato sera all'Unipol Domus, valevole per il turno preliminare dei plaoff di Serie B.