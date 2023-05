Cagliari, Nandez è a rischio per il Palermo. Rientrano Dossena e Rog, Ranieri valuta

Le ultime in casa Cagliari in vista della trentasettesima giornata di campionato contro il Palermo di Eugenio Corini. Il tecnico Claudio Ranieri potrebbe dover fare a meno di uno dei pezzi pregiati del centrocampo.

Il pokerissimo inflitto al Perugia ha permesso al Cagliari di "blindare" la propria partecipazione ai prossimi playoff e di consolidare la quinta posizione in classifica, con il Parma che è riuscito comunque a tenere il passo e a riagganciare i sardi nel posticipo contro il Brescia.

Tuttavia, per il tecnico Claudio Ranieri non sono arrivate solo belle notizie dal "Curi". Infatti, dopo appena venti minuti di gioco, Nahitan Nandez è stato costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco a causa di un infortunio che al momento sembrerebbe trattarsi di una contusione al ginocchio, secondo quanto riportato da L'Unione Sarda. Il centrocampista uruguaiano, uno dei componenti di maggior prestigio della formazione rossoblù, sarà valutato questo lunedì dopo due giorni di riposo dal match di Perugia, in cui sarà sottoposto ad indagini strumentali. Da valutare anche le condizioni di Filippo Falco, con l'attaccante in dubbio per il prossimo match.

Per quanto riguarda le indisponibilità di cui si ha la certezza, il Cagliari dovrà fare a meno del difensore Giorgio Altare in quanto ha ricevuto al "Curi" un cartellino giallo pesante in quanto diffidato. Elio Capradossi ha concluso anzitempo la propria stagione per infortunio. Rientrano dalla squalifica, invece, il centrale Alberto Dossena ed il centrocampista ex Napoli Marko Rog.