Palermo, i calci piazzati croce e delizia. Differenza reti in equilibrio, Corini…

Le palle inattive si sono dimostrate sia un punto di forza sia una debolezza per la formazione allenata da Eugenio Corini . Una piena dimostrazione di ciò è proprio l'ultima partita disputata dai rosanero contro la SPAL al "Renzo Barbera", terminata 2-1 in favore dei padroni di casa lo scorso sabato. Da un calcio d'angolo dalla sinistra battuto da Tutino , è arrivato lo splendido colpo di tacco di Nedelcearu che ha visto la straordinaria reattività del portiere spallino Alfonso ma la sua ribattuta corta ha favorito il tap-in facile di testa da parte di Brunori .

Allo stesso tempo, da un corner è nato il gol della compagine di Massimo Oddo grazie al guizzo di Varnier sul primo palo a sfruttare l'assist dalla bandierina. Il dato sulle reti siglate dal Palermo da inizio stagione è di 45, stesso numero dei gol subìti che quindi vedono una differenza reti totale pari a zero. Gli emiliani si sono resi poco pericolosi per la porta di Mirko Pigliacelli nei novanta minuti di gioco ma sono proprio i calci piazzati che rappresentano un pericolo per i rosa. Infatti, come sottolinea il quotidiano, sono nove le reti sia fatte sia subite nate da situazioni di palla inattiva: si tratta del 20% delle marcature in entrambi i sensi. Questo è un dato su cui il tecnico Eugenio Corini dovrà lavorare al fine di perseguire il nuovo obiettivo dei playoff.