Pietro Beruatto è un nuovo calciatore della formazione giallorossa.
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Il Benevento, tramite una nota nel sito ufficiale, ha comunicato l'arrivo di Pietro Beruatto. Il terzino sinistro arriva a titolo definitivo in Campania dopo la esperienza con la maglia dello Spezia in prestito dal Pisa.
IL COMUNICATO
"Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la Società Pisa Sporting Club, per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Pietro Beruatto.
Il calciatore, nato nel 1998, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2029"
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