La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Walid Cheddira prenderà parte alla Coppa del Mondo in Qatar che avrà inizio il prossimo 20 novembre con il suo Marocco.

Il calciatore del Bari, è infatti stato inserito nella lista dei 26 convocati che raggiungeranno il paese arabo. Cheddira, capocannoniere in Serie B e che ha fino ad ora maturato 9 gol in 12 gare, si unirà al gruppo dei ‘Leoni dell’Atlante’ dopo la sfida contro il Sudtirol. La formazione nordafricana, inserita nel Girone F insieme a Belgio, Canada e Croazia, farà il suo esordio nella competizione il prossimo 23 novembre affrontando proprio i vice campioni del Mondo.

Il Bari dovrà dunque privarsi del suo centravanti in occasione della sfida contro il Como del 27 novembre, quando il giocatore sarà impegnato nella sfida al Belgio, e - con ogni probabilità - anche per quella contro il Pisa in programma il 4 dicembre, che andrà in scena tre giorni dopo la gara contro il Canada.