Bari, Aramu: “Classifica? Vietati passi falsi. Vogliamo portare questo club in alto”

Archiviata la sosta legata alle Nazionali, la Serie B si prepara a tornare in campo. Tra le gare in programma nel weekend anche quella tra Bari e Modena, che andrà in scena sabato pomeriggio alle 14:00 allo stadio "San Nicola". Un impegno presentato dall'attaccante biancorosso, Mattia Aramu.

“Sappiamo che da adesso in avanti possiamo permetterci pochi passi falsi e dobbiamo incominciare a fare qualche partita per la classifica. I riflettori addosso sono piacevoli, in una piazza del genere è giusto dimostrare il proprio valore. Vogliamo fare solo il bene del Bari per portarlo in alto”.

Su Marino, nuovo allenatore: “Il mister ha allenato grandi campioni nel mio ruolo, sa perfettamente come far emergere le mie caratteristiche. Mi sono messo a sua disposizione, spero di ripagare la sua fiducia sul campo”.

Sulla posizione in campo: "Io ricerco gli spazi liberi e cerco sempre di giocare dove posso esprimermi meglio. Il ruolo è fine a sé stesso, poi nel campo bisogna essere bravi a posizionarsi dove si può far male all’avversario. In passato ho fatto tanti ruoli: esterno, trequartista e seconda punta. Mi sono sempre trovato bene. A Venezia giocavo assieme ad un’ala e un centravanti nei tre davanti, a Genoa ho fatto l’esterno nel 4-3-3. Se tocchi pochi palloni a centrocampo tieni ad aprirti, se vengono a prenderti largo stai più stretto. Ogni partita è a sé, poi dev’essere bravo il calciatore a trovare la posizione migliore”.

