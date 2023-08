Ascoli, il patron Pulcinelli: “Fiducia a Viali. Valentini minacciato, denunceremo”

Inizio difficile per l' Ascoli nelle prime due uscite stagionali. La formazione guidata da William Viali ha raccolto zero punti e ben quattro espulsioni e non è riuscita a esprimere il proprio potenziale. Di questa e altre situazioni legate al club marchigiano ha parlato al Corriere Adriatico il patron dell' Ascoli Massimo Pulcinelli. Di seguito le dichiarazioni del massimo dirigente bianconero.

FIDUCIA IN VIALI - “Sicuramente ci manca qualcosa. In particolare va cambiato l’approccio alle gare. Ma capisco che giocare senza quattro titolari e con gruppo nuovo per otto undicesimi non è facile e infatti contro il Modena non lo è stato. Ho grande fiducia nei confronti del tecnico William Viali e in tutto il gruppo dei dirigenti dell’Ascoli calcio, compreso il direttore sportivo. Sicuramente abbiamo commesso qualche errore di valutazione, ma credo molto in questo rinnovamento”.