Modena-Ascoli, Strizzolo: “Non potevamo desiderare un esordio migliore. Manconi…”

Esordio vincente per il Modena in questa Serie B 2023-2024 con la vittoria al "Braglia" contro l'Ascoli grazie alla firma decisiva di Luca Strizzolo. Queste le dichiarazioni dell'attaccante dei "canarini" riportate dal sito ufficiale gialloblù:

“Non potevamo desiderare un esordio migliore, ma dobbiamo stare con i piedi per terra e pensare alla prossima partita, che arriva tra pochissimo. Serve lavorare con umiltà giorno dopo giorno, per affrontare questo campionato, che è molto difficile. C’è stata una bella intesa con Manconi, che mi ha fatto un’ottima sponda di petto. Sono andato a calciare di sinistro e la palla è andata via nel modo giusto. Bene così. Un gol mio, ma per tutti”.