Calciomercato Sampdoria, sfuma la pista Nestorovski: l’ex Palermo vicino all’Ascoli

Dura pochissimo l'accostamento dell'ex Palermo Nestorovski alla Sampdoria. Il bomber macedone si accasa a parametro zero all'Ascoli.

Tra gli svincolati di lusso per una categoria come la Serie B c'è senza dubbio Iljia Nestorovski. L'attaccante macedone ha giocato due stagioni da protagonista in cadetteria dal 2017 al 2019 mettendo a segno un totale di 27 reti con la maglia del Palermo.