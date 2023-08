Corini: “Ogni cosa giudicata in modo estremo, mi sono rotto le scatole. Buttaro….”

Il percorso del Palermo in campionato riprende dopo una giornata di stop dettata dalle incognite del calendario della Serie B. Il prossimo avversario sarà la Reggiana di Alessandro Nesta, guidata in avanti dall'ex attaccante rosanero Luca Vido. Il calciomercato ha portato recentemente alle "aquile" i talenti di Kristoffer Lund, Liam Henderson e manca sempre meno all'arrivo di Federico Di Francesco . Tuttavia, non sono arrivate buone notizie dall'infermeria: il difensore Alessio Buttaro ha rimediato un infortunio in allenamento e non sarà disponibile. Queste le dichiarazioni alla vigilia della terza giornata del tecnico rosanero Eugenio Corini:

"Buttaro? È una cosa di ieri, nella parte finale dell’allenamento dopo uno scontro di gioco si è girata la caviglia, un mese di stop circa. Anche in ottica mercato ne parlerò con la società, ma non è grave. Siamo contenti, è recuperabile. Le partite perfette non esistono, ci sono anche gli avversari ovvero Cagliari e Bari. Potevamo fare meglio, primo tempo combattuto, equilibrato. Ammonizione netta di Nasti. Qualche rischio dobbiamo anche accettarlo, era la prima di campionato contro una squadra che ha potenzialità. Nel secondo tempo abbiamo approcciato bene e creato le occasioni per vincerla. In inferiorità era difficile passare dentro, non c’erano spazi. Abbiamo sbagliato tre gol davanti la porta. Mi sono rotto le scatole, ogni cosa viene giudicata in maniera estrema. Negli ultimi 50 anni il Palermo ha vinto solo due volte in serie B, nemmeno quando era una squadra importante. Godetevi il percorso, date modo di lavorare. C’è la volontà di lottare, non si può estremizzare tutto. Qui giudicate solo. Un tifoso metta pure la sua parte, è giusto criticare. Ma basta".