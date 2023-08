Cosenza-Ascoli 3-0, Viali: “Partita durata 20 minuti, sono arrabbiato e deluso”

"Le espulsioni non sono arrivate per foga agonistiche, ma per leggerezze e poca lucidità. Sono arrabbiato. La partita praticamente è durata venti minuti, fino alla chiamata del Var per il calcio di rigore. Ci dispiace per i nostri tifosi e per tutta Ascoli - ha proseguito il tecnico bianconero -, anche perché era una partita particolare per la scomparsa di Mazzone che per Ascoli ha fatto qualcosa di incredibile. In più è venuto a mancare anche Scorsa che io ho avuto come allenatore proprio ad Ascoli e che ha il record di presenze in Serie A con quella maglia. Non li abbiamo rappresentati come dovevamo, soprattutto sotto l'aspetto della presenza. Nel secondo tempo, comunque, nonostante fossimo in otto, i ragazzi si sono sacrificati e questa è l'unica cosa positiva che mi porto a casa. Obiettivi? La società ha parlato di salvezza sin dal primo giorno, non ci sono aspettative particolari".