Nelle scorse ore l'Arezzo ha ufficializzato l'arrivo di Julian Illanes. Il difensore, reduce da due stagioni positive in Serie B, ha firmato per la formazione neopromossa per tre anni. Colpo di spessore per la società toscana che si assicura le prestazioni di un centrale affidabile e solido. Le sue prestazioni hanno contribuito in maniera netta alle due salvezze consecutive della Carrarese in cadetteria.

IL COMUNICATO

"La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Julian Illanes, difensore centrale classe 1997 reduce dall’ultima stagione alla Carrarese. Nato a Córdoba, in Argentina, Illanes è cresciuto calcisticamente nell’Argentinos Juniors e ha maturato esperienza in Italia vestendo le maglie di Fiorentina, Avellino, Chievo Verona, Pescara, Novara e Carrarese, con cui ha disputato campionati di alto livello. Centrale strutturato e affidabile, Illanes ha stipulato un contratto con scadenza giugno 2029, inserendosi nel progetto tecnico amaranto con prospettiva e continuità. “Arrivo ad Arezzo con grande entusiasmo. La società ha dimostrato fin da subito una forte volontà di portarmi qui e questo per me ha contato molto. Mi è piaciuto il progetto e l’intensità con cui mi hanno cercato”.La S.S. Arezzo dà il benvenuto a Julian e gli augura buon lavoro in amaranto".