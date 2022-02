Venezia-Napoli, un minuto di silenzio e lutto al braccio dei lagunari per Zamparini

In Venezia-Napoli si osserverà un minuto di silenzio per l'ex presidente Zamparini. Ecco il meglio dell'ex patron del Palermo con i lagunari

La scomparsa all'età di ottant'anni del presidente Maurizio Zamparini non ha gettato nello sconforto solamente la città di Palermo, piazza in cui il patron friulano ha fatto esplodere i colori rosanero in tutta Europa, ma anche quella di Venezia.

Nel 1987 Zamparini divenne il presidente del Venezia-Mestre, società nata da una fusione che due anni dopo si sarebbe chiamata solamente Venezia. In soli quattro anni, la compagine veneta è balzata dalla Serie C2 alla Serie B, per poi conquistare la promozione alla Serie A nella stagione 1997-98 sotto la guida del tecnico Walter Novellino. Nel Venezia, Zamparini ha avuto a disposizione per cinque anni (1995-2000) l'attuale amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta. Dal 1996 al 1998, il direttore sportivo al servizio del patron friulano è stato Gianni Di Marzio, scomparso il 22 gennaio dell'anno corrente. Non sono pochi gli allenatori di spessore che sono passati dal Venezia di Zamparini, tra cui l'attuale allenatore del Napoli Luciano Spalletti, nel 1999 e, dopo l'esonero temporaneo, fino al 2000. Anche Cesare Prandelli, alla guida dei lagunari dal 2000 al 2001. Tra i campioni che hanno vestito la maglia arancioneroverde possiamo ricordare Alvaro Recoba, ex stella dell'Inter che è passata da Venezia con la formula del prestito nel calciomercato di gennaio del 1999 e che con i suoi dieci gol in Serie A ha decisamente contribuito alla conquista della salvezza. Un giocatore simbolo dei lagunari è stato anche il capitano Beppe Iachini dal 1997 al 2000, attuale allenatore del Parma e nuovamente al servizio di Zamparini dal 2013 al 2016 alla guida del Palermo.

In occasione della sfida tra Venezia e Napoli, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022 ed in programma domenica 6 febbraio alle ore 15.00, si terrà un minuto di silenzio nel pre partita. Inoltre, la compagine lagunara scenderà in campo con il lutto attorno al braccio.