Venezia-Bologna, formazioni ufficiali: Miha con Arnautovic-Barrow, Henry di punta

Le scelte ufficiali di Soncin e Mihajlovic in vista del match in programma alle ore 15:00

Quasi tutto pronto per la sfida tra Venezia e Bologna. Sul rettangolo verde del 'Pier Luigi Penzo', la formazione di Soncin e quella di Mihajlovic si affronteranno in una sfida dal peso specifico oggettivamente non elevatissimo per entrambe le squadre. I lagunari sono infatti con un piede e mezzo in Serie B, mentre la compagine emiliana ha ormai consolidato da tempo il suo posizionamento a metà classifica.