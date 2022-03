“Una vita rovesciata”: uscita la biografia dell’ex Fiorentina e Samp Francesco Flachi

Il libro racconta la vita del calciatore fiorentino, dagli inizi con la maglia viola fino alla consacrazione con la maglia della Sampdoria

L'ex numero 10 della Samp, ripercorre le tappe della sua vita calcistica con aneddoti inediti, dagli inizi con la maglia viola al fianco di campioni come Batistuta e Rui Costa alla consacrazione con la maglia blucerchiata. Una carriera bruscamente interrotta nel 2008 con la prima squalifica per positività alla cocaina. A gennaio 2022 Francesco Flachi ha terminato di scontare la sua sospensione ed è tornato in campo a 46 anni, lieto fine di una storia piena di colpi di testa, colpi di classe e colpi di scena.