Udinese-Salernitana, tre punti d’oro per Nicola: alla “Dacia Arena” la risolve Verdi

Termina 0-1 il recupero della 19a giornata tra Udinese e Salernitana, la risolve Verdi nel recupero alla "Dacia Arena"

La Salernitana conquista tre punti nel recupero contro l' Udinese , nel match di recupero della 19a giornata di Serie A . Passo importante in avanti per la compagine di Davide Nicola , che aggancia Venezia e Genoa a quota 22 punti e si porta a -6 dalla salvezza.

Primo tempo avaro di emozioni alla "Dacia Arena", azioni solitarie sporadiche con protagonisti Deulofeu da un lato e Bonazzoli dall'altro non hanno esito positivo. Portieri inoperosi dopo i primi quarantacinque minuti, si va al riposo sul risultato di 0-0. Nella ripresa il copione è lo stesso, squadre stanche e tanti cambi nella parte centrale del secondo tempo da una parte dell'altra. Il più pericoloso dell'Udinese è sempre lo spagnolo ex Milan, la difesa granata però respinge bene gli attacchi. Pesa nel reparto offensivo di Nicola l'assenza di Milan Djuric, squalificato, autore di un gol e due assist nelle ultime cinque. L'occasione più importante della gara si materializza al minuto 85 sui piedi del solito Deulofeu, il suo tiro diretto verso l'incrocio dei pali chiama Sepe all'intervenuto prodigioso per mantenere il pareggio. A tempo scaduto la Salernitana trova il gol vittoria con Simone Verdi, contropiede perfetto orchestrato da Ederson che lancia l'ex Torino, che davanti a Silvestri non sbaglia.