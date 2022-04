Udinese-Salernitana, Nicola: “Loro squadra fisica che gioca bene. Il nostro sogno..”

Le dichiarazioni di Davide Nicola alla vigilia della delicata sfida di campionato della Salernitana sul campo dell'Udinese di Cioffi

Effettuare il miracolo salvezza. Questo l'obiettivo della Salernitana di Davide Nicola , ferma all'ultimo posto della classifica con due gare da recuperare tra cui quella della Dacia Arena di domani alle 18:45 . Il tecnico granata si è così espresso in sede di conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida in trasferta contro l' Udinese di Gabriele Cioffi:

"Domani sarà la seconda gara in una settimana, dobbiamo andare a giocare con la voglia di sempre e continuare a dimostrare miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Affrontiamo l'Udinese che è sesta in classifica nelle ultime otto gare, è una squadra fisica che gioca bene ed aggredisce l'avversario. Dovremo riconoscere i loro punti di forza ed esprimere al meglio il nostro gioco cercando di essere ordinati, aggressivi e concentrati dall'inizio alla fine. Dobbiamo avere la gioia di andare a fare una grande prestazione per continuare il nostro sogno.