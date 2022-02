Udinese-Lazio 1-1, Felipe Anderson risponde a Deulofeu. Sarri non sorpassa l’Atalanta

Udinese-Lazio è terminata 1-1. Al gol di Deulofeu è arrivato il pari firmato da Felipe Anderson. Sarri non approfitta dei passi falsi altrui

Alla "Dacia Arena" si è giocato il posticipo serale della domenica in Serie A tra Udinese e Lazio, con le squadre che hanno guadagnato un punto per parte. Sicuramente un'occasione sprecata per la formazione di Sarri che avrebbe potuto approfittare dei numerosi passi falsi delle big in questa giornata di campionato, in primis il ko dell'Atalanta a Firenze che avrebbe consentito ai capitolini il sorpasso in zona Europa.

Inizio da incubo per i biancocelesti che si sono ritrovati sotto già dal 5’ grazie all’imbucata di Deulofeu servito splendidamente da Perez e con un controllo si è presentato in area di rigore ed ha trafitto Strakosha. Il gol è stato convalidato dopo qualche istante, con la sezione arbitrale inizialmente dubbiosa sulla regolarità della posizione dello spagnolo. Al tramonto del primo tempo è però arrivato il pareggio della Lazio con Felipe Anderson servito dall’uomo del momento in biancoceleste Zaccagni. Il brasiliano ha ringraziato il compagno per il pallone morbido comodo da appoggiare in porta di testa.

Ciotti guadagna un punto prezioso per avanzare nel proprio cammino per la salvezza. Sarri resta in zona Conference League ma sente il fiato sul collo della Fiorentina.