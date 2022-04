Torino-Milan 0-0, ancora un pari per Pioli. L’Inter torna in corsa per lo scudetto

Altra battuta d'arresto in Serie A per il Milan che ottiene solo uno scialbo 0-0 a Torino sponda granata. L'Inter torna in piena corsa per il titolo

Il Torino è riuscito a fermare il Milan in una sfida in cui non ha affatto demeritato questo prezioso punto. In entrambi i tempi di gioco, si sono esaltate le fisicità dei talenti difensivi da parte di entrambe le compagini, quali Bremer e Tomori. Vera e propria spina nel fianco Belotti per i rossoneri, capace di mettere apprensione alla retroguardia di Pioli ed al portiere Maignan.

Uno 0-0 che poco cambia alle casse del Torino ma che è un dramma per il Milan che ha racimolato il secondo pareggio a reti bianche consecutivo contro squadre sulla carta alla portata. Con questo risultato, l'Inter torna virtualmente prima vincendo il recupero del "Dall'Ara" di Bologna.

