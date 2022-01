Torino-Fiorentina 4-0, Juric cala il poker con Sanabria. Che batosta per Italiano!

Un Torino in forma smagliante asfalta la Fiorentina di Italiano con un sorprendente 4-0. Juric esulta con Singo, Sanabria e doppio Brekalo

Il posticipo del lunedì alle ore 17.00 di Serie A, Torino-Fiorentina , ha senza dubbio lasciato stupefatti gli spettatori neutrali. La formazione di Juric ha asfaltato a sorpresa la viola in piena corsa per un posto alla prossima Conference League con un perentorio 4-0 allo stadio "Olimpico Grande Torino".

I padroni di casa sono passati in vantaggio al 19' con Singo, abile ad insaccare un cross preciso di Vojvoda dalla sinistra. Il raddoppio dei granata non si è fatto attendere troppo ed è arrivato al 23' con Brekalo che ha sfruttato il contrasto vincente di Lukic ed ha appoggiato il pallone in rete. Il tris porta ancora la firma dell'attaccante croato del Torino che al 31' ha intercettato il retropassaggio di Callejon ed ha superato il portiere viola Terracciano. La compagine di Juric ha calato il poker al 59' con il proprio bomber, Sanabria, che ha approfittato dell'incertezza di Igor per presentarsi in area di rigore e punire la Fiorentina.