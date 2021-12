Serie A, Udinese-Milan 1-1: i Diavoli agguantano il pari con Ibrahimovic nel finale

Il commento all'anticipo del sabato sera che ha visto i rossoneri pareggiare a sorpresa contro l'Udinese, proprio i friulani arrivavano alla sfida di oggi con grandi difficoltà sotto il profilo del risultato

Il nuovo tecnico ad interim Gabriele Cioffi è riuscito a dare serenità a un ambiente che nelle ultime settimane era diventato una polveriera. Sfrutta probabilmente un momento difficile del Milan che dopo la batosta in Champions League contro il Liverpool hanno probabilmente subito il colpo e non sono riusciti a scendere in campo con la giusta concentrazione. Ad evitare la sconfitta ci ha pensato il totem svedese Zlatan Ibrahimovic che così di fatto consente al Milan di provare a difendere il primato in classifica.