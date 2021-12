Serie A, Torino-Empoli 2-2: commento del match e classifica aggiornata

Termina con il punteggio di 2-2 il posticipo del turno infrasettimanale di Serie A tra Torino ed Empoli

La sfida dell'Olimpico 'Grande Torino' tra Torino ed Empoli termina sul 2-2. Un pareggio, quello maturato sul rettangolo verde dei granata, che non fa comodo a nessuna delle due compagini e non smuove più di tanto la classifica della Serie A. Parte subito forte la formazione schierata da Ivan Juric, che cerca di sfruttare in maniera arrembante la catena di destra con la forza prorompente di Singo, che tuttavia verrà poi espulso al 32' del primo tempo mettendo numericamente in difficoltà il Toro.