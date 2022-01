Serie A, Salernitana-Lazio: vittoria facile per Sarri, in gol Immobile e Lazzari

La Lazio vince facilmente in trasferta contro la Salernitana. Nel rotondo 3-0 degli uomini di Sarri in gol Immobile con una doppietta e Lazzari

Allo stadio "Arechi" di Salerno va in scena il secondo anticipo del sabato di Serie A, valido per la ventiduesima giornata del massimo campionato italiano. In campo alle 18 i padroni di casa della Salernitana e la Lazio.