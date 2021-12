Serie A, Roma-Inter: Mourinho sfida Inzaghi, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali del match dell'Olimpico tra Roma e Inter, in programma alle ore 18 e valido per la sedicesima giornata di Serie A

Le formazioni ufficiali del big match tra Roma e Inter, in programma alle ore 18 e valido per la sedicesima giornata di Serie A. La squadra di Mourinho in emergenza, fuori tra squalifiche e infortuni Abraham, Karsdorp e Pellegrini, il tecnico portoghese rivoluziona la squadra con un camaleontico 3-5-2. Inzaghi a specchio con Dzeko e Correa davanti, dentro ancora Dumfries al posto di Darmian e D'Ambrosio per De Vrij. Di seguito le scelte ufficiali degli allenatori: