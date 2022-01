Serie A, Inter-Venezia: le formazioni ufficiali, dentro Darmian e Dzeko. Out Aramu

Le formazioni ufficiali di Inter-Venezia, match valido per la 23a giornata di Serie A in programma alle ore 18. Inzaghi sceglie Darmian e Dzeko, fuori Sanchez. Problemi per Zanetti, Aramu neanche in panchina

⚽️

Secondo anticipo del sabato di Serie A, a "San Siro" in scena la gara tra l'Inter e il Venezia, in programma alle ore 18. Nonostante i diversi positivi al Covid-19 nella rosa dei lagunari, la squadra di Zanetti è comunque in campo.

Inzaghi sceglie Darmian e non Dumfries sulla fascia, fuori Sanchez. In tribuna Aramu nel Venezia, in avanti giocano Okereke e Henry. Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

VENEZIA – Lezzerini; Ceccaroni, Caldara, Modolo; Ullmann, Cuisance, Vacca, Tessmann, Ampadu; Okereke, Henry.