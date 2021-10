Serie A, Inter-Juventus 1-1: Dybala risponde a Dzeko. La classifica aggiornata

Paulo Dybala risponde ad Edin Dzeko nel posticipo di Serie A

Uno a uno, è questo il risultato finale del match valido per la nona giornata di Serie A. Nel derby d'Italia l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri si sono divisi la posta in palio dopo una gara intensa e vibrante sotto molteplici punti di vista. L'ex attaccante della Roma, Edin Dzeko, aveva sbloccato il match al minuto 17' dopo un clamoroso incrocio dei pali colpito da Calhanoglu. La porta di Samir Handanovic è rimasta inviolata sino a quando l'ex Palermo Paulo Dybala non ha trasformato in modo impeccabile un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara a causa di un fallo commesso da Dumfries ai danni di Alex Sandro. Un gol a testa e un punto per parte, dunque, nella splendida cornice di San Siro. Di seguito, la classifica aggiornata del massimo campionato italiano.