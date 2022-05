Serie A, Inter-Empoli: ballottaggio Correa-Dzeko in avanti, Andreazzoli con 4-3-1-2

Le probabili formazioni della sfida tra Inter ed Empoli, in programma questo pomeriggio alle 18:45, valida per la 36esima giornata di Serie A

Mediagol ⚽️

Manca sempre meno a Inter-Empoli, gara in programma questo pomeriggio al "Giuseppe Meazza" valida per la 36esima giornata di campionato. I nerazzurri, in attesa della sfida tra Verona e Milan, sono a caccia del successo per raggiungere il momentaneo primo posto. La partita contro la formazione toscana arriva prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus, in virtù di ciò potrebbe rivelarsi un viatico importante nella lotta al titolo. L’Empoli, al contrario, scenderà in campo con meno pressione vista la matematica salvezza raggiunta a tre giornate dalla fine.

Simone Inzaghi si affida all'ormai collaudato 3-5-2. Handanovic confermato tra i pali. Skriniar, De Vrij e Dimarco - favorito su D'Ambrosio - in difesa. In mezzo al campo spazio a Nicolò Barella, che affiancherà Brozovic e Calhanoglu. Sulle fasce Dumfries e Perisic. Lautaro Martinez in campo dal 1°, affiancato da Correa, in vantaggio su Dzeko.

INTER (3-5-2) La probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. Allenatore: Inzaghi

4-3-1-2 per Andreazzoli che conferma Vicario tra i pali. Assente per squalifica Stojanovic, sostituito da Fiammozzi in difesa affiancato da Romagnoli, Luperto e Parisi. In mezzo al campo ci saranno Zurkowski, Asllani e Bandinelli. Bajrami titolare. In avanti Andrea Pinamonti affiancato da La Mantia, in vantaggio su Di Francesco.

EMPOLI (4-3-1-2) La probabile formazione: Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli