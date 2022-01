Serie A, Genoa-Udinese: esordio a reti bianche per Blessin, a “Marassi” è 0-0

Termina a reti bianche il primo anticipo del sabato di Serie A tra Genoa e Udinese, match valido per la 23a giornata di Serie A

Nel primo anticipo del sabato valido per la 23a giornata di Serie A, Genoa e Udinese non si fanno male e portano a casa un punto. Esordio positivo per Alex Blessin, nuovo tecnico del Genoa, che trova interrompe la striscia di due sconfitte di fila dei rossoblu.

Genoa che sfiora subito il vantaggio con due occasioni importanti nei primi quattro minuti. Prima Ekuban e poi Yeboah piazzano all'angolino, Silvestri è bravo ad evitare la rete dei padroni di casa. Al quarto d'ora sale ancora in cattedra Marco Silvestri, sventando un altro tentativo nel nuovo acquisto genoano. Udinese che fatica a trovare la via della porta avversaria, nessun tiro nello specchio della porta per Deulofeu e compagni.

Nella ripresa il copione è lo stesso, il Genoa in avanti in cerca del vantaggio e l'Udinese difende ordinato. Al minuto 70 ancora Yeboah e ancora Silvestri a dire di no all'attaccante di Blessin. Senza nessun'altra occasione, la gara di "Marassi" termina 0-0 dopo i novanta minuti.