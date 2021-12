Serie A, Genoa-Atalanta: la Dea sbatte contro Sevchenko, è 0-0 a Marassi

A Marassi il Genoa conquista un ottimo punto contro l’Atalanta. Seconda gara senza vittorie per i nerazzurri, dopo la cocente sconfitta subita in casa contro la Roma di Mourinho. I liguri interrompono una striscia di quattro sconfitte...

Prima occasione per l'Atalanta, Zapata si gira bene in area di rigore ma trova Sirigu attento a respingere. Allo scadere del primo tempo tegola per la Dea, Duvan Zapata rimane a terra dopo un contrasto ed è costretto ad uscire, problemi al flessore per il colombiano e dentro Muriel.