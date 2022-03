Serie A, Capello: “Scudetto? Ho una favorita. Allegri pragmatico, a Inzaghi manca…”

Dalla corsa Scudetto alle situazioni di Inter, Milan e Juventus: il punto di Fabio Capello

Parola a Fabio Capello . L'ex allenatore di Milan , Real Madrid e Juventus tra le altre, ha fatto il punto sui temi centrali dell'entusiasmante campionato di Serie A al quale si sta assistendo in questa intensa stagione. Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Capello ha detto la sua in merito alla corsa Scudetto, adesso quanto mai aperta, soprattutto dopo l'importante vittoria del Milan di Stefano Pioli in quel di Napoli. Qualcosa da dire, per Capello, proprio relativa alla formazione rossonera, con Leao vero trascinatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Milan più debole? Non credo proprio. Intanto ha sostituito un gran portiere con un altro gran portiere. Ha un bel centrocampo, dinamico, di qualità, soprattutto se Kessie torna quello dell’anno scorso o conferma Napoli. E soprattutto c’è la fascia sinistra che è una delle migliori d’Europa. Anche se l’Inter resta favorita perché è una squadra fatta, più completa. Il Milan è bello, divertente, ma con tanti giovani il rendimento è più altalenante".

"Diciamo una buona volta: non si può giocare sempre allo stesso modo, ci sono gli avversari. Che vanno studiati, contrastati nei punti forti e colpiti in quelli deboli. È come una battaglia da preparare. Poi non sempre in partita puoi fare quello che hai preparato, ma se l’idea è giusta i giocatori ti seguono. Diciamo che il Milan ha giocato con un 4-1-3 e mezzo-1, perché Leao non sempre tornava a centrocampo... Gran giocatore, divertente, a volte vale da solo il biglietto, però negli ultimi tempi sembra più egoista. Forse sente l’ansia di far gol. Sia chiaro: è il pelo nell’uovo".