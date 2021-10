Serie A, 9a giornata: da Napoli-Roma a Inter-Juventus, quanti big match!

Riparte il campionato dopo una fitta settimana di impegni europei, con diverse partite su cui mettere la lente d'ingrandimento. I match tra Napoli e Roma e Inter e Juve, sono grandi sfide che incideranno non poco sulla Serie A.

Il sabato ripartirà con la sfida salvezza delle 15.00 tra le neopromosse Salernitana ed Empoli, con i padroni di casa freschi di avvicendamento in panchina che ha visto l'esonero di Castori e l'arrivo di Stefano Colantuono. Gli uomini di Andreazzoli, invece, si sono sempre dimostrati squadra insidiosa in questo campionato. Alle 18.00 ecco il match del Mapei Stadium tra il Sassuolo di Dionisi, protagonista di una partenza a singhiozzo e il sorprendente Venezia di Zanetti a quota 8 punti in classifica al pari con i neroverdi. A chiudere la prima parte del weekend, si giocherà la sfida del Dall'Ara che vedrà come protagonisti Bologna e Milan. Gli ospiti arrivano da una batosta importante in campo europeo (1-0 in casa del Porto) ma in cerca di continuità in campionato, viste le prime 8 giornate in cui sono arrivate sette vittorie e un pari. Occhio ai rossoblù che quest'anno hanno già raccolto 12 punti in classifica, dimostrando di poter insidiare chiunque. Ad aprire la domenica, il solito match dell'ora di pranzo che vedrà in scena la sfida tra l'Atalanta di Gasperini e l'Udinese di Gotti. Due squadre con obiettivi, la Dea in cerca di altri punti per la corsa Champions che quest'anno più che mai sembra essere molto complicata.I friulani, al contrario, giocheranno per limitare i danni e cercare di strappare qualcosa a Bergamo nonostante le evidenti difficoltà del caso. Alle 15 Verona-Lazio e Fiorentina-Cagliari, due match affascinanti sulla carta che promettono spettacolo. All'Olimpico si disputerà il derby del sole tra la Roma di Mourinho e il super Napoli di Spalletti. Le due squadre arrivano alla partita, con due risultati opposti in campo europeo. Gli azzurri cercheranno di mantenere l'imbattibilità in campionato e tenteranno di raggiungere la nona vittoria di fila, dall'altra parte gli uomini dello Special One vorranno ritrovare punti in classifica dopo la caduta dell'Allianz Stadium contro la Juventus (1-0). A concludere il weekend il derby d'Italia tra Inter e Juventus, la partita più chiacchierata della stagione. Due squadre con una storia immensa alle spalle ed una rivalità focosa, con lo stesso obiettivo: vincere lo scudetto. Se ne vedranno delle belle!