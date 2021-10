Serie A, 8a giornata: Lazio-Inter e Juventus-Roma, il campionato riparte col botto

Dopo due settimane di pausa nazionali, riprende il campionato di Serie A a suon di big match, a partire dalla sfida dell'Allianz Stadium tra Juve e Roma a quella dell'Olimpico tra Lazio ed Inter

Riparte la Serie A dopo la sosta per le nazionali che ha tenuto lontani dai propri club i migliori giocatori del campionato. Ad aprire l'ottava giornata lo scontro salvezza tra Spezia e Salernitana. I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte consecutive che di conseguenza hanno reso spinosa la situazione in classifica, si ritrovano a pari merito proprio con i granata. La squadra di Castori, al contrario, è fresca di prima vittoria ottenuta sul Genoa (1-0) e ricca di certezze specialmente sul piano del gioco. Da valutare quanto peserà l'assenza di Franck Ribery in casa campana. A seguire uno dei big match di giornata ossia la sfida dell'Olimpico tra Lazio ed Inter che vedrà il ritorno in qualità di grande ex di Simone Inzaghi che dopo aver allenato i biancocelesti per ben 5 stagioni, li ritroverà da avversari. La squadra attualmente allenata da Sarri ritrova il suo bomber, Ciro Immobile, che ritorna al centro dell'attacco dopo un infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per più di tre settimane. Per quanto riguarda la fase difensiva, nello scacchiere dell'ex mister della Juve, manca lo squalificato, Francesco Acerbi, di fatto giocherà uno tra Patric e Radu. Dall'altra parte arrivano i nerazzurri, freschi di vittoria sul campo del Sassuolo per 1-2. La squadra campione d'Italia ritroverà gli argentini in tarda serata, di conseguenza il posto da titolare di Lautaro Martinez è in dubbio, così com'è in dubbio la titolarità di Calhanoglu, dopo la distorsione subita in campo con la Turchia, la sua presenza non è certa, di conseguenza verrà sostituito da Gagliardini. A concludere questa prima fetta di weekend, arriva la gara di San Siro tra Milan ed Hellas Verona. Rossoneri devastati dalle assenze, a partire da quella di Mike Maignan, passando per quelle di Theo Hernandez e Brahim Diaz fino ad arrivare all'incerta presenza di Ibrahimovic. Tutte notizie ultra negative per la compagine di Pioli che si ritrova schierare le seconde linee, contro un Verona molto in forma, fresco di uno schiacciante 4-0 rifilato allo Spezia.