Sassuolo-Empoli, Dionisi: “Ko fa male, siamo uniti. Futuro? So come stanno le cose”

Sconfitta pesantissima che ribadisce il momento nero del Sassuolo, scivolato al terzultimo posto in classifica ed in piena zona retrocessione. La tanto attesa svolta non è arrivata nello scontro diretto tra pericolanti contro l'Empoli di Davide Nicola. Toscani due volte avanti e riacciuffati dai neroverdi, ma capaci di imporsi al fotofinish per 2-3 grazie ad un gol pesantissimo di Bastoni. Le dichiarazioni rilasciate a fine gara dal tecnico degli emiliani, Alessio Dionisi, la cui posizione adesso appare fortemente in bilico, al termine della gara.

"Fa male sicuramente, è stata inattesa e inaspettata per l’andamento della partita. Bisogna metterci la faccia e capire che è un momento da cui venire fuori. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo concedendo quasi niente. È un campionato diverso per noi, in cui un episodio sposta tanto. .Ogni squadra ha le sue caratteristiche. Ci abbiamo messo un po’ per calciare, probabilmente non ci aspettavamo di andare in svantaggio. So come stanno le cose, l’allenatore si assume le responsabilità. I ragazzi sono vivi, la squadra lo dimostra: siamo tutti uniti, poi certe valutazioni non devo farle io, nel primo tempo potevamo fare sicuramente di più, così come nel secondo. Siamo stati poco efficaci. Dobbiamo lavorare meglio nelle due aree perché è quello che fa la differenza. Ci sono altre 13 partite, la prossima è col Napoli e non è semplice”.