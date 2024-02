Sassuolo-Empoli, Dionisi: “Scontro diretto importante ma non decisivo”

Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia del match di Serie A in programma contro l'Empoli di Nicola.

23 febbraio

Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima partita di campionato in cui il Sassuolo affronterà l'Empoli di Nicola. "Dobbiamo essere consapevoli del momento ma convinti perché stiamo parlando di una partita di calcio importante, non è decisiva, ma è molto molto molto importante". Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Dionisi.

LA PARTITA- "È uno scontro diretto, ne siamo consapevoli, della classifica e del momento, e siamo consapevoli che la squadra c'è e il primo tempo con l'Atalanta lo dimostra. Non dobbiamo dimenticarci poi che abbiamo ancora una partita da recuperare, difficile, ma ancora da giocare e quella di domani è importante perché è la prima e perché è uno scontro diretto. La squadra ha risposto bene in settimana e nelle prestazioni, dobbiamo perseverare. Io vedo una squadra che vuole fare e dobbiamo rimanere nella gara, potremmo avere tensione ma non ci deve essere, dobbiamo fare la miglior partita per le nostre qualità".

L'EMPOLI- "Ha cambiato atteggiamento, non dico mentalità perché conosco abbastanza bene la realtà, è sempre con i piedi per terra ma hanno fatto 5 risultati utili e lo fa con un'identità chiara, con una fase attendista ma hanno anche trame di gioco, gamba in diversi giocatori, dentro al campo e nella parte esterna. Dobbiamo essere bravi perché se ti presti alla loro ripartenza diventa difficile, basta vedere gli ultimi risultati. Questa squadra ti mette in difficoltà quando attacchi e quindi devi essere bravo".

LOTTA SALVEZZA- "Cosa ha di più il Sassuolo in questa lotta? Abbiamo dei più e abbiamo dei meno, siamo diventati consapevoli e coscienti per tramutare i meno in più e mantenere i più in più, lavorando sui meno e li stiamo facendo diventare dei più, lo dobbiamo dimostrare.È un bene che siano coinvolte otto squadre, noi dobbiamo giocare contro tutte queste e ancora di più saremo artefici del nostro destino. Poi parliamo della prossima che è la più importante ma ce ne sono 14 e il nostro campionato è con 8 squadre".

