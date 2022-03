Sampdoria-Juventus, Allegri per lo scudetto: show Morata, Candreva spreca, 1-3 finale

La Juventus vince al Ferraris per 3-1 contro la Sampdoria, doppietta per Morata e autogol di Yoshida, non basta Sabiri ai blucerchiati

Quarta vittoria consecutiva per la Juventus, passo importante verso la zona Champions League. I bianconeri superano in trasferta la Sampdoria per 3-1.

Prima occasione dopo venti minuti per i blucerchiati con Thorsby, il suo colpo di testa viene però intercettato egregiamente da Szczesny. Due minuti più tardi il portiere polacco si ripete stavolta su Candreva, gran botta dalla distanza. Al 23esimo però vantaggio della Juventus con l'autogol di Yoshida, retropassaggio errato che beffa Falcone. Poco più tardi raddoppio Juventus con Morata, penalty trasformato dallo spagnolo e concesso dall'arbitro Valeri.

Nella ripresa ancora la compagine di Allegri sfiora il tris con Kean, è bravo Falcone a negare il gol all'ex Verona. Al 69' occasione per Augello, il suo tiro fischia di poco a lato del palo difeso da Szczesny. Cinque giri d'orologio e la Sampdoria ha l'occasione di riaprire il match con il rigore concesso per fallo di Rabiot in area di rigore, Candreva però si fa ipnotizzare dall'estremo difensore bianconero, si resta sul 2-0. Al minuto 84 i blucerchiati trovano la rete che accorcia le distanze con il nuovo entrato Sabiri, direttamente da calcio di punizione, nel finale però ancora in gol Morata su assist preciso di Locatelli.