Sampdoria-Empoli 2-0, doppio Quagliarella: successo per Giampaolo, Andreazzoli ko

La Sampdoria conquista i tre punti in casa contro l'Empoli, nella gara valida per la 26a giornata di Serie A. Ritorno al gol per Fabio Quagliarella

⚽️

Torna a vincere la Sampdoria dopo la sconfitta di misura contro il Milan. La compagine di Marco Giampaolo si impone per 2-0 contro l'Empoli a "Marassi", torna al gol capitan Quagliarella dopo più di due mesi.

Prima occasione per per Zurkowski, che servito in area da Pinamonti non trova la porta per una questione di centimetri. Al minuto 14 vantaggio doriano con l'intramontabile Quagliarella, uno due con Candreva e palla in buca d'angolo, nulla da fare per Vicario. Dieci minuti più tardi Empoli vicino al pari con Bajrami, Falcone si oppone al tiro violento dell'albanese. Alla mezz'ora raddoppio blucerchiato ancora con il numero 27, azione fotocopia del primo gol, stavolta su assist di Bereszyinski.

Nella ripresa poche emozioni, la Sampdoria difende e riparte in maniera ordinata, gli azzurri non riescono a trovare la rete per riaprire la gara. Dopo tre minuti di recupero, l'arbitro Rapuano fischia la fine del match.