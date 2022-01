Salernitana, Sabatini sicuro: “Arriveranno 5-6 giocatori. Simy? Gli manca una cosa”

Le parole del neo direttore sportivo del club campano, intervenuto sulle prossime mosse della società granata in questa sessione di calciomercato

Parola a Walter Sabatini . Uomo mercato dal palato fine, il neo direttore sportivo della Salernitana è arrivato in seno alla nuova società del patron Iervolino per risollevare le sorti di una squadra in profonda difficoltà in questa prima metà del campionato di Serie A . Nel giorno della sua presentazione, l'ex dirigente di Roma, Palermo e Bologna tra le altre ha detto la sua in merito alle prossime mosse di mercato della franchigia granata, parlando anche dell'attuale situazione di Simy , arrivato in estate come pezzo da novanta ma che finora non ha rispettato a pieno le aspettative della Salernitana .

Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Sabatini: "Simy ha goduto lungamente della mia stima. Ha risorse, gol, ne ha fatti tanti in due anni. Ammetto che il Simy della Salernitana mi ha deluso, ma sono pronto a cambiare la mia opinione. Vedrò tutti gli allenamenti, è un vizio e una virtù che fa parte di me. Ciò che abbiamo visto sino ad ora non serve. Non so cosa sia successo, non è vero che la squadra non lo ha aiutato perché il gruppo si fida di lui. Servono cattiveria e determinazione, altrimenti non va bene. Traete voi le conclusioni. Ad oggi penso che verranno 5-6 calciatori, ma prima devo incontrare la squadra. Lo farò martedì: li andrò a salutare, parlerò brevemente perché un gruppo di giocatore non sopporta discorsi più lunghi di 25 secondi. Sono un maestro di sintesi: chi butterà il cuore oltre l'ostacolo, con i fatti e non a parole, resterà. Io sono una persona attentissima, non trascuro nessun dettaglio. La quotidianità ti fa capire chi può far parte o meno della Salernitana. Li guardo in faccia, vedo come si confrontano e quanto sudano".