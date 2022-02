Salernitana, Sabatini: “Col Milan capito di essere squadra. Nicola? Grande impatto”

Le parole del ds della Salernitana, Walter Sabatini, a margine del pareggio casalingo maturato contro il Milan

"Il mio è un lavoro di squadra, lo vedrete. Il presidente ha vinto due battaglie, quelle di giocare le due partite che non avevamo disputato, grazie ai legali. Sono come vittorie sul campo, valgono punti. È stata una cosa fantastiche, hanno ribaltato decisioni che non erano giuste per noi".