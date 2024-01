Salernitana-Roma, le probabili formazioni: Inzaghi con Simy, c’è Dybala con Lukaku

E' tutto pronto per il match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, tra Salernitana e Roma, in programma questa sera a partire dalle ore 20:45. Filippo Inzaghi e Daniele De Rossi si sfideranno sul campo dello stadio Arechi. I granata, reduci da tre sconfitte consecutive, sono ultimi in classifica ed a quota 12 punti. Ad oggi, la salvezza è distante sei lunghezze e serviranno ulteriori rinforzi dal mercato per riuscirci. In questa direzione, sta lavorando il direttore generale Walter Sabatini, tornato a dicembre dopo l'esonero di Morgan De Sanctis. Mentre la nuova Roma è tornata al sorriso con la vittoria all'Olimpico contro l'Hellas Verona, giocando un primo tempo sul piano del gioco. I giallorossi sono ottavi a 32 punti, lontani 4 lunghezze dall'Atalanta quarta in classifica e attualmente qualificata alla prossima Champions League, dunque obiettivo quasi alla portata.