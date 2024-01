Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Caso pista aperta, Verde bloccato”

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Palermo è alle prese con due trattative di mercato importanti: quella per portare in rosanero il jolly offensivo Daniele Verde e quella dell'esterno Giuseppe Caso del Frosinone. Per quanto riguarda il primo, il club rosanero ha già un accordo con il giocatore, ma la doppietta realizzata nell'ultimo turno di campionato contro il Pisa ha cambiato gli scenari. Lo Spezia, infatti, sembra aver deciso di congelare la trattativa e soltanto se il giocatore chiederà di essere lasciato libero l'affare andrà in porto, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Possibile triennale all'ex Roma. In caso di mancato arrivo di Verde, il Palermo proverà a prendere comunque Caso dai ciociari. Il club di Viale del Fante ha uno slot libero in rosa e proverà a convincere la società che vede in Angelozzi il polo manageriale a cedere il giocatore. Oltre a questi due obiettivi, il Palermo potrebbe intervenire anche in difesa, sulla fascia destra. Dopo l'arrivo di Diakitè, infatti, il club rosanero potrebbe cercare un rinforzo per completare la rosa. In campo, il Palermo ha consolidato il sesto posto in classifica dopo il pareggio contro il Catanzaro. La squadra di Corini ha rimesso in piedi la partita con il centro di Segre. Di Mariano è tornato titolare e ha fornito un assist decisivo.