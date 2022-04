Salernitana, Nicola: “I ragazzi hanno voglia di migliorare”. E sulla scarpa…

Le dichiarazioni dell'allenatore della Salernitana, Davide Nicola, a margine del match di Serie A disputato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano

Parola a Davide Nicola. La Salernitana ha centrato il terzo successo consecutivo in Serie A che consente ai granata di continuare a credere fermamente nella salvezza che avrebbe letteralmente del clamoroso. Verdi e compagni hanno mandato al tappeto la Fiorentina di Vincenzo Italiano grazie ai gol di Djuric e Bonazzoli che a dieci minuti dalla fine ha riportato in vantaggio la Salernitana dopo il momentaneo pareggio di Saponara. A margine della gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni.